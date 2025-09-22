Charanjit Ahuja Dies: फेमस कंपोजर की हुई मौत, कैंसर के आगे टेके घुटने

Charanjit Ahuja Dies: प्लेबैक सिंगर जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था कि रविवार को एक और दुखद खबर सामने आ गई। मशहूर पंजाबी संगीतकार चरणजीत आहूजा का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने रविवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। चरणजीत आहूजा काफी समय से कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ रहे थे और चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने कैंसर के आगे घुटने टेक दिए। उनके निधन से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी फोटो शेयर कर अपने फेवरेट म्यूजिक कंपोजर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।