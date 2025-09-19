Brett James Dies: प्लेन क्रैश में फेमस सिंगर की हुई मौत, दुर्घटना में चली गई सभी की जान

Brett James Passed Away: मनोरंजन जगत में उस समय कोहराम मच गया जब खबर आई कि मशहूर सिंगर ब्रेट जेम्स नहीं रहे। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई है। 57 साल की उम्र में सिंगर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका निधन इंडस्ट्री के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है और जिस तरह से सिंगर की मौत हुई वह भी बेहद दर्दनाक है। इस खबर से हर तरफ मातम छा गया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तस्वीर शेयर कर सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं, कई लोग अभी भी हैरान है कि कैसे सिंगर का प्लेन क्रैश हुआ और वह सबको छोड़ चले गए।