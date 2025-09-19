Brett James Dies: प्लेन क्रैश में फेमस सिंगर की हुई मौत, दुर्घटना में चली गई सभी की जान

Brett James Passed Away: मनोरंजन जगत में उस समय कोहराम मच गया जब खबर आई कि मशहूर सिंगर ब्रेट जेम्स नहीं रहे। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई है। 57 साल की उम्र में सिंगर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका निधन इंडस्ट्री के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है और जिस तरह से सिंगर की मौत हुई वह भी बेहद दर्दनाक है। इस खबर से हर तरफ मातम छा गया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तस्वीर शेयर कर सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं, कई लोग अभी भी हैरान है कि कैसे सिंगर का प्लेन क्रैश हुआ और वह सबको छोड़ चले गए।
सिंगर ब्रेट जेम्स के साथ ये दुखद हादसा 18 सितंबर गुरुवार को हुआ था। उस समय ब्रेट जेम्स एक छोटे विमान से यात्रा कर रहे थे। उनका विमान नॉर्थ कैरोलाइना के फ्रैंकलिन में एक एलीमेंट्री स्कूल के पास क्रैश हो गया। क्रैश होते ही विमान में आग लग गई। इस प्लेन में सिंगर समेत तीन लोग मौजूद थे और इस हादसे में इन तीनों की जान चली गई। एक भी शख्स सर्वाइव नहीं कर पाया। बताया जा रहा है कि ये प्लेन नैशविले में जॉन सी. ट्यून एयरपोर्ट से रवाना हुआ था और फ्रैंकलिन में एक एलीमेंट्री स्कूल के पास खुले मैदान में क्रैश हो गया।
हालांकि, इस हादसे में स्कूल के किसी भी स्टूडेंट या टीचर के घायल होने या जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। सभी स्टूडेंट्स और टीचर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं, ब्रेट जेम्स की मौत की खबर से म्यूजिक इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है।
आपको बता दें, ब्रेट जेम्स साल 2000 और 2010 के दशक के सबसे फेमस सिंगर्स और सॉन्ग राइटर्स में से एक थे। उनके गानों ने न केवल उन्हें पहचान दिलाई थी, बल्कि दूसरे लोगों को भी कामयाबी दिलवाई। उन्होंने ‘काऊ बॉय’, ‘जीसस, टेक द व्हील’ और ‘वेन द सन गोज डाउन’ जैसे सुपरहिट गाने लिखे थे।
सिंगर ने अपने करियर में 500 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे, जिनमें से 27 गाने चार्टबस्टर रहे। उनके गाने 'जीसस, टेक द व्हील' ने उन्हें 2007 में 49वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में बेस्ट कंट्री सॉन्ग का अवॉर्ड दिलवाया था। इस गाने को 'सॉन्ग ऑफ द ईयर' के लिए भी नॉमिनेट किया गया था।