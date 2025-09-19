Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हॉलीवुड

Brett James Dies: प्लेन क्रैश में फेमस सिंगर की हुई मौत, दुर्घटना में चली गई सभी की जान

Brett James Dies: इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर आ रही है। ग्रैमी विजेता रहे सिंगर ब्रेट जेम्स की विमान हादसे में मौत हो गई है। उस दुर्घटना में कोई भी नहीं बचा है। इस खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 19, 2025

singer Brett James Dies
मशहूर सिंगर ब्रेट जेम्स की एक्स से ली गई तस्वीर

Brett James Passed Away: मनोरंजन जगत में उस समय कोहराम मच गया जब खबर आई कि मशहूर सिंगर ब्रेट जेम्स नहीं रहे। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई है। 57 साल की उम्र में सिंगर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका निधन इंडस्ट्री के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है और जिस तरह से सिंगर की मौत हुई वह भी बेहद दर्दनाक है। इस खबर से हर तरफ मातम छा गया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तस्वीर शेयर कर सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं, कई लोग अभी भी हैरान है कि कैसे सिंगर का प्लेन क्रैश हुआ और वह सबको छोड़ चले गए।

फेमस सिंगर ब्रेट जेम्स की मौत (Brett James Dies)

सिंगर ब्रेट जेम्स के साथ ये दुखद हादसा 18 सितंबर गुरुवार को हुआ था। उस समय ब्रेट जेम्स एक छोटे विमान से यात्रा कर रहे थे। उनका विमान नॉर्थ कैरोलाइना के फ्रैंकलिन में एक एलीमेंट्री स्कूल के पास क्रैश हो गया। क्रैश होते ही विमान में आग लग गई। इस प्लेन में सिंगर समेत तीन लोग मौजूद थे और इस हादसे में इन तीनों की जान चली गई। एक भी शख्स सर्वाइव नहीं कर पाया। बताया जा रहा है कि ये प्लेन नैशविले में जॉन सी. ट्यून एयरपोर्ट से रवाना हुआ था और फ्रैंकलिन में एक एलीमेंट्री स्कूल के पास खुले मैदान में क्रैश हो गया।

ये भी पढ़ें

पवन सिंह ने बीच में छोड़ा Rise and Fall शो, फैमिली पहुंची लेने, चौंकाने वाली वजह आई सामने
OTT
pawan singh left rise and fall

टीचर और स्टूडेंट हैं सुरक्षित (Brett James Dies after plane crash)

हालांकि, इस हादसे में स्कूल के किसी भी स्टूडेंट या टीचर के घायल होने या जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। सभी स्टूडेंट्स और टीचर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं, ब्रेट जेम्स की मौत की खबर से म्यूजिक इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है।

ब्रेट जेम्स को दिलाई उनकी आवाज ने पहचान (Brett James Song)

आपको बता दें, ब्रेट जेम्स साल 2000 और 2010 के दशक के सबसे फेमस सिंगर्स और सॉन्ग राइटर्स में से एक थे। उनके गानों ने न केवल उन्हें पहचान दिलाई थी, बल्कि दूसरे लोगों को भी कामयाबी दिलवाई। उन्होंने ‘काऊ बॉय’, ‘जीसस, टेक द व्हील’ और ‘वेन द सन गोज डाउन’ जैसे सुपरहिट गाने लिखे थे।

सिंगर ने अपने करियर में 500 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे, जिनमें से 27 गाने चार्टबस्टर रहे। उनके गाने 'जीसस, टेक द व्हील' ने उन्हें 2007 में 49वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में बेस्ट कंट्री सॉन्ग का अवॉर्ड दिलवाया था। इस गाने को 'सॉन्ग ऑफ द ईयर' के लिए भी नॉमिनेट किया गया था।

ये भी पढ़ें

Robo Shankar Dies: बेहोश होकर सेट पर गिरे फेमस एक्टर की हुई मौत, इंडस्ट्री में पसरा मातम
टॉलीवुड
Robo Shankar Dies

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 01:41 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / Brett James Dies: प्लेन क्रैश में फेमस सिंगर की हुई मौत, दुर्घटना में चली गई सभी की जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.