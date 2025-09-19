Robo Shankar Dies: बेहोश होकर सेट पर गिरे फेमस एक्टर की हुई मौत, इंडस्ट्री में पसरा मातम

रोबो शंकर जब सेट पर बेहोश हुए तो यूनिट के सदस्यों ने एक्टर को जीईएम अस्पताल पहुंचाया था, जीईएम अस्पताल ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में बताया कि रोबो शंकर को 16 सितंबर, मंगलवार को उनके अस्पताल में भर्ती कराया गया था, "गंभीर हालत में, पेट से भारी रक्तस्राव और पेट की एक जटिल बीमारी के कारण उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि विशेषज्ञों की एक टीम ने चौबीसों घंटे उनकी स्थिति पर नजर बनाई रखी थी, लेकिन उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई और गुरुवार को उनका निधन हो गया।" साउथ इंडस्ट्री का वो चमकता सितारा जिसके जाने से कमल हासन को भी सदमा लगा है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है।