Robo Shankar Dies: बेहोश होकर सेट पर गिरे फेमस एक्टर की हुई मौत, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Robo Shankar Passed Away: इंडस्ट्री की एक और बड़ी हस्ती ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके जाने से हर कोई हैरान हो रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 19, 2025

Robo Shankar Dies
रोबो शंकर की तस्वीर एक्स से ली गई

Robo Shankar Dies: एक दुखद खबर ने हर किसी को उस समय सन्न कर दिया, जब फेमस एक्टर रोबो शंकर की मौत की खबर आई। एक्टर शूटिंग के दौरान सेट पर बेहोश होकर गिर गए थे। आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद महज 46 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही ये खबर आई इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया से लेकर बड़े- बड़े सितारे दुख जताने लगे।

रोबो शंकर का हुआ निधन (Robo Shankar Dies) 

रोबो शंकर जब सेट पर बेहोश हुए तो यूनिट के सदस्यों ने एक्टर को जीईएम अस्पताल पहुंचाया था, जीईएम अस्पताल ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में बताया कि रोबो शंकर को 16 सितंबर, मंगलवार को उनके अस्पताल में भर्ती कराया गया था, "गंभीर हालत में, पेट से भारी रक्तस्राव और पेट की एक जटिल बीमारी के कारण उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि विशेषज्ञों की एक टीम ने चौबीसों घंटे उनकी स्थिति पर नजर बनाई रखी थी, लेकिन उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई और गुरुवार को उनका निधन हो गया।" साउथ इंडस्ट्री का वो चमकता सितारा जिसके जाने से कमल हासन को भी सदमा लगा है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है।

रोबो शंकर की पहले की और पीलिया के बाद की तस्वीर (Photo Source-X)

कमल हासन ने दी श्रद्धाजंलि (Kamal Haasan Post For Robo Shankar Dies)

एक्टर कमल हासन ने तमिल में रोबो शंकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, 'रोबो शंकर! रोबो सिर्फ एक निक नेम है। मेरी डिक्शनरी में, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम मेरे छोटे भाई हो। सिर्फ़ इसलिए कि तुम चले गए इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए।" कमल हासन ने आगे कहा कि रोबो शंकर इसलिए चले गए क्योंकि उनका काम पूरा हो गया था, लेकिन वे इसलिए रुके क्योंकि उनका काम अधूरा रह गया। कमल हासन ने रोबो शंकर ने लिए कविता का अंत यह कहते हुए किया, "जैसे तुम कल मेरे लिए छोड़ गए हो, वैसे ही कल हमारा भी है।"

रोबो शंकर के अंतिम दर्शन ( Robo Shankar Last Rites)

सूत्रों का कहना है कि अभिनेता का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके आवास पर ले जाया जाएगा, जहां शुक्रवार को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। एक्टर रोबो शंकर के अंतिम दर्शन में फिल्म इंडस्ट्री के साथी, पुराने को-स्टार और फैंस भी शामिल होंगे, जो उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और अंतिम विदाई देंगे। एक्टर के परिवार में उनकी पत्नी प्रियंका रोबो शंकर, बेटी इंद्रजा शंकर और कई और लोग भी है। हर किसी को अकेला छोड़कर रोबो शंकर चले गए।

रोबो शंकर और कमल हासन की तस्वीर (Photo Source- X)

रोबो शंकर को हुआ था पीलिया (Robo Shankar Jaundice)

खबर ये भी है कि एक्टर को कुछ समय पहले पीलिया हुआ था, लेकिन वह ठीक हो गए थे। इस दौरान शंकर का वजन काफी कम हो गया था। एक्टर को जब उनके फैंस ने देखा तो हर कोई डर गया था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनके चहेते एक्टर रोबो शंकर हैं। इसके बाद भी वह काम पर लौट आए और सन टीवी के कुकिंग- रियलिटी शो में भी नजर आए थे।

रोबो शंकर के परिवार की तस्वीर (Photo Source- X)

रोबो शंकर ने अपने करियर में किया बड़े-बड़े सितारों के साथ काम (Robo Shankar Movies)

बता दें कि रोबो शंकर टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का एक फेमस चेहरा थे। गांवों और टेलीविजन पर शो के दौरान रोबोट के करतब दिखाने के बाद उन्हें रोबो नाम मिला था। शंकर 1997 से फिल्मों में काम कर रहे थे। उन्होंने कमल हासन के साथ भी काम किया था। तमिल फिल्मों में कई रोल भी निभाए थे। जिनमें सुपरस्टार रजनीकांत की 'पदयप्पा' भी शामिल है। वह विजय सेतुपति की 'इधारकुठाने आसाइपट्टई बालाकुमारा' में अपने एक्टिंग की वजह से फेमस हुए थे।

