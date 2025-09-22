‘बालिका वधू’ फेम अविका गौर की शादी की तारीख आई सामने, बताया कैसे रंग का पहनेंगी लहंगा

Avika Gor Marriage: टीवी की दुनिया में छोटी उम्र में कदम रखने वाली एक्ट्रेस अविका गोर अब शादी करने वाली हैं। उन्होंने अपनी शादी की डेट का ऐलान कर दिया है। वह अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन मिलिंद चंदवानी संग सात फेरे लेकर घर बसाएंगी। उनकी शादी की खबर पिछले काफी समय से आ रही थी और अब उन्होंने बता दिया है कि किस दिन वह मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी।
अविका गौर ने अपने फैंस को सबसे पहले अपनी शादी की तारीख बताई है। उन्होंने बताया है कि वह इन्हीं नवरात्रों में यानी 30 सितंबर को शादी करेंगी। उनकी शादी को लेकर सबसे खास बात यह है कि इसका जश्न उनके रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में भी दिखाया जाएगा। खुद अविका ने इस बात की पुष्टि की है।
हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अविका ने बताया कि उन्हें अभी भी यह सब एक सपने जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा, "कई बार सुबह उठकर मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि यह सच है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे मिलिंद जैसा पार्टनर मिला, जो मुझे समझता है, सपोर्ट करता है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।"
पब्लिक के सामने अपनी शादी करने के फैसले पर अविका ने कहा कि यह उनका निजी फैसला था। उन्होंने कहा, "मैं 2008 से पब्लिक की नजरों में हूं और मुझे लोगों से जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, वह मेरे लिए बहुत खास है। मैं चाहती थी कि मेरे दर्शक, जो मेरी इस जर्नी का इतना अहम हिस्सा रहे हैं, वे भी इस खास पल के गवाह बनें।"
अविका ने बताया कि वह अपनी शादी में पारंपरिक लाल रंग का लहंगा पहनेंगी। उन्होंने अपने परिवार और मेहमानों से भी पेस्टल कलर पहनने को कहा है ताकि दुल्हन का लाल रंग सबसे खास दिखे।
हालांकि, काम की वजह से टीवी इंडस्ट्री से उनके कुछ करीबी दोस्त जैसे हर्ष लिंबाचिया, भारती सिंह, जन्नत जुबैर और अली गोनी शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सबने वीडियो और मैसेज के जरिए उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। इसके अलावा, नागार्जुन, अनुपम खेर और महेश भट्ट जैसे बड़े सितारों ने भी उन्हें बधाई दी है।