‘बालिका वधू’ फेम अविका गौर की शादी की तारीख आई सामने, बताया कैसे रंग का पहनेंगी लहंगा

Avika Gor and Milind Chandwani Marriage: फेमस एक्ट्रेस अविका गौर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने अपनी शादी की डेट बता दी है। जिसे सुनकर फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 22, 2025

Balika vadhu fame Avika Gor Milind Chandwani Marriage
बालिका वधू की फेम अविका गोर की इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Avika Gor Marriage: टीवी की दुनिया में छोटी उम्र में कदम रखने वाली एक्ट्रेस अविका गोर अब शादी करने वाली हैं। उन्होंने अपनी शादी की डेट का ऐलान कर दिया है। वह अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन मिलिंद चंदवानी संग सात फेरे लेकर घर बसाएंगी। उनकी शादी की खबर पिछले काफी समय से आ रही थी और अब उन्होंने बता दिया है कि किस दिन वह मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी।

अविका गौर इस दिन करेंगी मंगेतर मिलिंद चंदवानी से शादी (Avika Gor Milind Chandwani Marriage Date Revealed)

अविका गौर ने अपने फैंस को सबसे पहले अपनी शादी की तारीख बताई है। उन्होंने बताया है कि वह इन्हीं नवरात्रों में यानी 30 सितंबर को शादी करेंगी। उनकी शादी को लेकर सबसे खास बात यह है कि इसका जश्न उनके रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में भी दिखाया जाएगा। खुद अविका ने इस बात की पुष्टि की है।

अविका ने बताया कैसा है उनका पार्टनर (Avika Gor Marriage With Businessman Milind Chandwani)

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अविका ने बताया कि उन्हें अभी भी यह सब एक सपने जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा, "कई बार सुबह उठकर मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि यह सच है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे मिलिंद जैसा पार्टनर मिला, जो मुझे समझता है, सपोर्ट करता है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।"

'दर्शक भी मेरे इस खास पल के गवाह बनें' (Avika Gor Instagram)

पब्लिक के सामने अपनी शादी करने के फैसले पर अविका ने कहा कि यह उनका निजी फैसला था। उन्होंने कहा, "मैं 2008 से पब्लिक की नजरों में हूं और मुझे लोगों से जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, वह मेरे लिए बहुत खास है। मैं चाहती थी कि मेरे दर्शक, जो मेरी इस जर्नी का इतना अहम हिस्सा रहे हैं, वे भी इस खास पल के गवाह बनें।"

अविका ने बताया कि वह अपनी शादी में पारंपरिक लाल रंग का लहंगा पहनेंगी। उन्होंने अपने परिवार और मेहमानों से भी पेस्टल कलर पहनने को कहा है ताकि दुल्हन का लाल रंग सबसे खास दिखे।

इंडस्ट्री के दोस्त नहीं हो पाएंगे शामिल

हालांकि, काम की वजह से टीवी इंडस्ट्री से उनके कुछ करीबी दोस्त जैसे हर्ष लिंबाचिया, भारती सिंह, जन्नत जुबैर और अली गोनी शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सबने वीडियो और मैसेज के जरिए उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। इसके अलावा, नागार्जुन, अनुपम खेर और महेश भट्ट जैसे बड़े सितारों ने भी उन्हें बधाई दी है।

TV News

Published on:

22 Sept 2025 12:09 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / 'बालिका वधू' फेम अविका गौर की शादी की तारीख आई सामने, बताया कैसे रंग का पहनेंगी लहंगा

