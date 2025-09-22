‘बालिका वधू’ फेम अविका गौर की शादी की तारीख आई सामने, बताया कैसे रंग का पहनेंगी लहंगा

Avika Gor Marriage: टीवी की दुनिया में छोटी उम्र में कदम रखने वाली एक्ट्रेस अविका गोर अब शादी करने वाली हैं। उन्होंने अपनी शादी की डेट का ऐलान कर दिया है। वह अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन मिलिंद चंदवानी संग सात फेरे लेकर घर बसाएंगी। उनकी शादी की खबर पिछले काफी समय से आ रही थी और अब उन्होंने बता दिया है कि किस दिन वह मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी।