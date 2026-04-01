लिजलैज की तस्वीर लाइक करने पर विराट कोहली को मिला अमीषा पटेल का साथ, बोलीं- उनका इंस्टाग्राम, उनकी मर्जी

बताया जा रहा है कि जिस पोस्ट को लेकर विवाद हुआ, बाद में विराट कोहली ने उस ‘लाइक’ को हटा भी दिया। हालांकि इससे पहले भी सोशल मीडिया पर ऐसी स्थिति बन चुकी है, जब अभिनेत्री अवनीत कौर से जुड़े एक पोस्ट पर हुई गतिविधि को लेकर कोहली को सफाई देनी पड़ी थी। उस समय उन्होंने साफ किया था कि सोशल मीडिया एल्गोरिद्म की वजह से यह इंटरैक्शन हुआ और इसके पीछे कोई व्यक्तिगत मंशा नहीं थी।