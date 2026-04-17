कौन हैं लिजलैज? जिसकी फोटो लाइक करके विराट कोहली ने फिर मचा दिया ‘हल्ला’, कई बार आ चुकीं भारत

ये पहली बार नहीं है जब विराट कोहली का किसी पोस्ट पर लाइक चर्चा का विषय बना हो। इससे पहले भी अभिनेत्री अवनीत कौर की तस्वीर पर उनका लाइक वायरल हुआ था। उस समय विराट ने सफाई देते हुए कहा था कि ये एल्गोरिदम की वजह से हुआ। अब एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है।