हेमा मालिनी और संजीव कुमार का ‘एक्टिंग’ की वजह से हुआ था ब्रेकअप, एक्ट्रेस की मां ने रखी थी शर्त

लेकिन पेच तब फंसा जब हेमा मालिनी की मां ने संजीव कुमार के सामने शर्त रखी कि शादी के बाद भी मेरी बेटी फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ेगी और एक साधारण गृहिणी बनकर नहीं रहेगी। हेमा मालिनी उस समय अपने करियर के चरम पर थीं और अपने काम को अपनी आत्मा मानती थीं, इसलिए उनकी मां ने साफ इनकार कर दिया था। वहीं संजीव कुमार चाहते थे कि हेमा मालिनी घर संभाले और एक्टिंग छोड़ दे। सालों बाद एक इंटरव्यू में हेमा ने संजीव कुमार की इस सोच को "पुरुषवादी" बताया था और कहा कि वह खुद को सिर्फ एक गृहिणी के रूप में कभी नहीं देख सकती थीं।