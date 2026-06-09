स्टारकिड टैग भी नहीं आया काम? अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर ने कही ऐसी बात

इतना ही नहीं, हर्ष ने ये भी खुलासा किया कि जिस नई फिल्म पर वे काम कर रहे हैं, उसकी शूटिंग 30 जून को पूरी होने वाली है और इस बार वे सिर्फ एक स्टार्स के रूप में नहीं, बल्कि निर्माता की रोल में भी हैं। हर्ष ने अपनी बात को साफ करते हुए कहा कि दर्शकों को एक्टर्स के साल में कई फिल्में करने की आदत सी हो गई है, लेकिन जो फिल्में वे चुनते हैं, वैसी गुणवत्ता और अलग कहानियां बार-बार नहीं बनाई जा सकतीं। उन्होंने साफ कहा कि 'भावेश जोशी', 'थार' और 'AK vs AK' जैसे प्रोजेक्ट करने हों, तो हर 6 महीने में काम आना संभव नहीं है और यही उनकी असलियत है।