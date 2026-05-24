‘मुझे आज सिर्फ सलमान का बाप कहा जाता है’, ‘मैंने प्यार किया’ में Salman Khan के ऑनस्क्रीन पिता का बयान हुआ वायरल

Maine Pyar Kiya Actor Rajeev Verma: 37 साल पहले आई सूरज बड़जात्या की एक फिल्म 'मैंने प्यार किया' ने 90 के दशक के लोगों को बताया कि 'एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते'। 90's की इस सबसे रोमांटिक फिल्म में सलमान खान और भाग्यश्री लीड रोल में नजर आये थे। सलमान खान की बतौर लीड ये पहली फिल्म थी लेकिन इससे पहले वो एक्ट्रेस रेखा के साथ 'बीवी हो तो ऐसी' फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आये थे। फिल्म उस दौर की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म में सलमान खान ने पिता का किरदार निभाने वाले राजीव वर्मा के इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता ने सलमान खान को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है, कि उसको उस टाइम कोई नहीं जानता था। राजीव वर्मा के इस वायरल वीडियो क्लिप पर सोशल मीडिया पर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, आइए जानते हैं पूरा मामला…?