चिलचिलाती धूप में अमिताभ बच्चन को देखने आया फैन हुआ बेहोश, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

Amitabh Bachchan Jalsa Sunday darshan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का अपने फैंस के साथ एक अनोखा रिश्ता है। वह पिछले कई सालों से हर रविवार को अपने मुंबई स्थित बंगले 'जलसा' के बाहर आकर हाथ हिलाते हैं और फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हैं। अमिताभ बच्चन के इस वीकली रिचुअल यानी साप्ताहिक परंपरा का हिस्सा बनने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं। लेकिन बीते रविवार, यानी 24 मई को जलसा के बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल, इस समय मुंबई में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी कड़ी धूप में बिग बी की एक झलक पाने के लिए घंटों से कतार में खड़ा एक अधेड़ उम्र का फैन अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।