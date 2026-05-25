25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

चिलचिलाती धूप में अमिताभ बच्चन को देखने आया फैन हुआ बेहोश, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

Amitabh Bachchan: मुंबई में भीषण गर्मी के बीच सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' के बाहर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हर रविवार की तरह अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए कड़ी धूप में घंटों से इंतजार कर रहा एक फैन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही आया लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जानिए पूरी खबर…

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 25, 2026

Amitabh Bachchan Jalsa Sunday darshan fan faints outside jalsa due to extreme heat people got angry

अमिताभ बच्चन का फैन हुआ बेहोश

Amitabh Bachchan Jalsa Sunday darshan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का अपने फैंस के साथ एक अनोखा रिश्ता है। वह पिछले कई सालों से हर रविवार को अपने मुंबई स्थित बंगले 'जलसा' के बाहर आकर हाथ हिलाते हैं और फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हैं। अमिताभ बच्चन के इस वीकली रिचुअल यानी साप्ताहिक परंपरा का हिस्सा बनने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं। लेकिन बीते रविवार, यानी 24 मई को जलसा के बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल, इस समय मुंबई में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी कड़ी धूप में बिग बी की एक झलक पाने के लिए घंटों से कतार में खड़ा एक अधेड़ उम्र का फैन अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।

अमिताभ को देखने आया फैन हुआ बेहोश (Amitabh Bachchan Jalsa Sunday darshan fan faints)

शख्स की हालत बिगड़ती देख जलसा के बाहर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद अन्य फैंस और राहगीरों ने समझदारी दिखाई। लोगों ने तुरंत उस शख्स को संभाला, उसके चेहरे पर पानी के छीटें मारे और उसे होश में लेकर आए। समय रहते मदद मिलने से कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे मशहूर पैपराजी विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा (fan faints outside Jalsa Viral Bhayani video)

वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लोग इस तरह चिलचिलाती धूप में किसी सेलिब्रिटी के लिए खुद की जान जोखिम में डालने को लेकर फैंस को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं।

कमेंट सेक्शन में नाराजगी जाहिर करते हुए एक यूजर ने लिखा, "दर्शन? ये कोई भगवान हैं क्या! लोग पागल हो गए हैं।" वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "इनके दर्शन करने से अच्छा था कि किसी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर लेते, कुछ पुण्य ही मिल जाता।" एक अन्य शख्स ने तो गुस्से में यहां तक लिख दिया, "लो मिल गए दर्शन! और चाहिए तो थोड़ी देर और धूप में रुक जाते, सूर्यदेव के बाद सीधे यमराज के ही दर्शन मिल जाते।" एक और यूजर ने लिखा, "इन सितारों के लिए आप लोग मरे जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इन्हें आपकी कोई परवाह नहीं होती।"

अमिताभ बच्चन ने लिखी थी सुरक्षा की बात (Amitabh Bachchan blog on fans security)

दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने फैंस से मिलने के बाद उस मुलाकात की तस्वीरें अपने पर्सनल ब्लॉग पर जरूर शेयर करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ब्लॉग में फैंस के लिए आभार जताते हुए लिखा था, "इतने सारे फैंस का प्यार और आशीर्वाद पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये लोग मुझे हर दिन काम करने और और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा परिवार हैं।"

इसके साथ ही बिग बी ने यह भी खुलासा किया था कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह जलसा के बाहर आने वाले फैंस के साथ हमेशा अच्छा और शालीन व्यवहार करें, क्योंकि सिक्योरिटी का बर्ताव ही फैंस के सामने उनकी छवि को तय करता है। हालांकि, इस घटना के बाद लोग अब सेलिब्रिटी दीवानगी को लेकर नए सिरे से सवाल उठा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

ट्विशा शर्मा की 33 की उम्र में मौत, डायरेक्टर अभिलाष रेड्डी का आया बयान, बताया कैसा था उनका व्यवहार
टॉलीवुड
Twisha Sharma suicide case director Abhilash Reddy mourns police investigation family not accept actress dead body

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 May 2026 06:46 am

Published on:

25 May 2026 06:39 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / चिलचिलाती धूप में अमिताभ बच्चन को देखने आया फैन हुआ बेहोश, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता संग कार में स्पॉट हुईं 52 की मलाइका अरोड़ा, बेटा अरहान भी साथ में आया नजर

Malaika Arora Spotted With Boyfriend
बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय को ट्रोल करने वालों की कंगना रनौत ने खड़ी कर दी खटिया, बोलीं- वो तुम्हें खुश करने नहीं आईं

Kangana Ranaut Supports Aishwarya Rai
बॉलीवुड

‘ये कैसी कास्टिंग है?’, 40 साल की टीवी एक्ट्रेस बनी वरुण धवन की मां

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai
बॉलीवुड

‘गाय पर राजनीति, और नीलगाय को मरने के लिए छोड़ दिया गया है’, वायरल वीडियो पर ऋचा चड्ढा का रिएक्शन

Richa Chadha on Dwarka Forest Cutting
बॉलीवुड

‘मुझे आज सिर्फ सलमान का बाप कहा जाता है’, ‘मैंने प्यार किया’ में Salman Khan के ऑनस्क्रीन पिता का बयान हुआ वायरल

Rajeev Verma on Salman khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.