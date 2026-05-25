चिलचिलाती धूप में अमिताभ बच्चन को देखने आया फैन हुआ बेहोश, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

अमिताभ बच्चन का फैन हुआ बेहोश
Amitabh Bachchan Jalsa Sunday darshan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का अपने फैंस के साथ एक अनोखा रिश्ता है। वह पिछले कई सालों से हर रविवार को अपने मुंबई स्थित बंगले 'जलसा' के बाहर आकर हाथ हिलाते हैं और फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हैं। अमिताभ बच्चन के इस वीकली रिचुअल यानी साप्ताहिक परंपरा का हिस्सा बनने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं। लेकिन बीते रविवार, यानी 24 मई को जलसा के बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल, इस समय मुंबई में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी कड़ी धूप में बिग बी की एक झलक पाने के लिए घंटों से कतार में खड़ा एक अधेड़ उम्र का फैन अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।
शख्स की हालत बिगड़ती देख जलसा के बाहर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद अन्य फैंस और राहगीरों ने समझदारी दिखाई। लोगों ने तुरंत उस शख्स को संभाला, उसके चेहरे पर पानी के छीटें मारे और उसे होश में लेकर आए। समय रहते मदद मिलने से कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे मशहूर पैपराजी विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।
वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लोग इस तरह चिलचिलाती धूप में किसी सेलिब्रिटी के लिए खुद की जान जोखिम में डालने को लेकर फैंस को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं।
कमेंट सेक्शन में नाराजगी जाहिर करते हुए एक यूजर ने लिखा, "दर्शन? ये कोई भगवान हैं क्या! लोग पागल हो गए हैं।" वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "इनके दर्शन करने से अच्छा था कि किसी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर लेते, कुछ पुण्य ही मिल जाता।" एक अन्य शख्स ने तो गुस्से में यहां तक लिख दिया, "लो मिल गए दर्शन! और चाहिए तो थोड़ी देर और धूप में रुक जाते, सूर्यदेव के बाद सीधे यमराज के ही दर्शन मिल जाते।" एक और यूजर ने लिखा, "इन सितारों के लिए आप लोग मरे जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इन्हें आपकी कोई परवाह नहीं होती।"
दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने फैंस से मिलने के बाद उस मुलाकात की तस्वीरें अपने पर्सनल ब्लॉग पर जरूर शेयर करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ब्लॉग में फैंस के लिए आभार जताते हुए लिखा था, "इतने सारे फैंस का प्यार और आशीर्वाद पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये लोग मुझे हर दिन काम करने और और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा परिवार हैं।"
इसके साथ ही बिग बी ने यह भी खुलासा किया था कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह जलसा के बाहर आने वाले फैंस के साथ हमेशा अच्छा और शालीन व्यवहार करें, क्योंकि सिक्योरिटी का बर्ताव ही फैंस के सामने उनकी छवि को तय करता है। हालांकि, इस घटना के बाद लोग अब सेलिब्रिटी दीवानगी को लेकर नए सिरे से सवाल उठा रहे हैं।
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