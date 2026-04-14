‘धुरंधर’ की आंधी के बीच पाकिस्तान का पलटवार, ‘लियारी’ पर बना रहा फिल्म, पोस्टर आया सामने

बता दें कि 'मेरा लियारी' के मेकर्स फिल्म को वर्ल्डवाइड रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म की एग्जिक्यूटिव प्रोड्यूसर ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि, यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि यह मेरी पहली फिल्म है… और मेरा पहला असली अभिनय का अनुभव है। इसके आगे उन्होंने लिखा, 'पहली बार के अनुभव में कुछ खास बात होती है। चाहे यह आपका पहला काम हो, आपकी पहली फिल्म हो, या पहली बार कुछ ऐसा करना जो आपके लिए मायने रखता हो… इसका एहसास कभी दोहराया नहीं जा सकता। यह रोमांचक होता है, थोड़ा घबराहट भरा होता है, और ऐसा अनुभव होता है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। यह फिल्म मेरे लिए वैसी ही बन गई।'