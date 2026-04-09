‘धुरंधर 2’ की सफलता पर छाया खतरा, कानूनी मुश्किल में फंसे आदित्य धर, कारण बना ये गाना

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, त्रिमूर्ति फिल्म्स ने साफ कहा है कि इस गाने के म्यूजिक और साउंड रिकॉर्डिंग के असली मालिक वही हैं। उनका आरोप है कि बिना अनुमति के गाने का इस्तेमाल करना कानूनन गलत है। अब कंपनी ने न सिर्फ इस गाने के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है, बल्कि मेकर्स से भारी-भरकम हर्जाना भी मांगा है। कंपनी ने थिएटर, ओटीटी स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्रोमो में इस गाने के कमर्शियल इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है।