रुद्राक्ष की माला पहन सुनीता आहूजा ने पकड़ा नॉन वेज…गोविंदा की पत्नी के वीडियो से हड़कंप

दरअसल एक वीडियो इस वक्त सुर्खियों में हैं, जिसमें सुनीता आहूजा पैपराजी के लिए खाना लेकर आती हैं। इसमें वो कहती हैं कि इसमें वेज भी है और नॉन वेज भी हैं। बस फिर क्या था, यही बात कुछ लोगों को खटक गई और उन्होंने जबरदस्त तरीके से सुनीता को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि सुनीता ने गले में इतनी मालाएं पहनी हुई हैं और हाथ में नॉन वेज पकड़ा हुआ है, ये बात हजम नहीं हो रही है।