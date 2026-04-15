14 साल का वनवास हुआ खत्म, मामी सुनीता आहूजा ने कृष्णा-कश्मीरा को लगाया गले, रिश्ते की कड़वाहट हुई दूर

Sunita Ahuja-Krushna Abhishek Patchup: करीब एक दशक से चले आ रहे पारिवारिक क्लेश के बाद आखिरकार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और भांजे कृष्णा में सभी दूरियां मिटते हुए नजर आ रही हैं। सुनीता आहूजा ने 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा को लगे लगाया है। इस वीडियो ने इस वक्त सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' के शूट में ये नजारा देखने को मिला जहां तीनों एक साथ पैपराजी को पोज देते हुए नजर आए। इस वीडियो के आने के बाद फैंस के बीच भी खुशी की लहर दौड़ गई है।