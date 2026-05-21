‘तुम घटिया हो’ सलमान खान के बाद सारा तेंदुलकर का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, पोस्ट कर बोलीं- यह पत्रकारिता नहीं

Sara Tendulkar paparazzi controversy instagram post:बॉलीवुडके 'दबंग' सलमान खान और पैपराजी के बीच अस्पताल के बाहर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि ग्लैमर वर्ल्ड से एक और बड़ा विवाद सामने आ गया है। सलमान खान से सरेआम माफी मांगने वाले पैपराजी अब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के निशाने पर आ गए हैं। अपनी शालीनता के लिए जानी जाने वाली सारा ने सोशल मीडिया पर पैपराजी की एक बेहद घटिया हरकत को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने जमकर खरी-खोटी सुनाई है। सारा के इस कड़े रुख ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है।