दो बार टूटी शादी, बेटियों को पाला अकेले, गंभीर बीमारी का हुईं शिकार, अभिनेत्री अनीता कंवल ने बयां किया दर्द

एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री के कई बड़े नामों को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि वो शाहरुख खान को उनके संघर्ष के दिनों से जानती हैं। उस वक्त दोनों ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत की थी। लेकिन आज शाहरुख दुनिया के सबसे बड़े सितारों में शामिल हैं और शायद अब वो उन्हें पहचान भी न पाएं। अनीता की ये बात सुनकर फैंस भी भावुक हो गए।