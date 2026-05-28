28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

NCP को वापस मिलेगा अजित दादा का वित्त मंत्रालय? फडणवीस ने तोड़ी चुप्पी, कहा- बात उठेगी तो देखेंगे

Devendra Fadnavis on Sunetra Pawar finance ministry: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके पास अभी तक वित्त मंत्रालय सुनेत्रा पवार को सौंपने के संबंध में कोई आधिकारिक मांग नहीं आई है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 28, 2026

Devendra Fadnavis Sunetra Ajit Pawar

देवेंद्र फडणवीस और सुनेत्रा अजित पवार (Photo: IANS)

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद की 17 सीटों पर होने वाले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुए तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (MVA) के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। इसी वजह से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकों और मंथन का दौर जारी है। दोनों खेमों में कुछ अहम सीटों पर अब भी पेंच फंसा हुआ है। उधर, महायुति में वित्त मंत्रालय को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे पास अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक मांग नहीं आई है।

कठिन मुद्दे सुलझ चुके है- सीएम फडणवीस

सीएम फडणवीस ने बुधवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “विधान परिषद का हमारा कठिन पेपर हल हो चुका है, अब सिर्फ आसान वाला बाकी है, जिसमें केवल टिकमार्क ही करना है। उसे भी पूरा कर अंतिम फैसला मुंबई में लिया जाएगा।” फडणवीस के इस बयान से साफ संकेत मिले हैं कि महायुति में अधिकांश सीटों पर सहमति बन चुकी है और अब केवल कुछ सीटों पर चर्चा जारी है।

सिर्फ तीन सीटों पर अटका है पूरा समीकरण

सीएम फडणवीस ने बताया कि नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और कोंकण की सीटों को लेकर अब भी अंतिम फैसला बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सुनेत्रा पवार) पुणे की सीट की भी मांग कर रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महायुति में सीटों का जो शुरुआती फॉर्मूला सामने आया है, उसके तहत भाजपा 10 से 11 सीटों पर, शिवसेना 5 से 6 सीटों पर और एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच भाजपा अपने बढ़े हुए संख्याबल के आधार पर ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है। भाजपा की नजर विरोधियों की उन पारंपरिक सीटों पर है, जहां वह अब कमजोर पड़ चुके है। जो गठबंधन में खींचतान का मुख्य कारण बन गया है।

कोंकण सीट पर घमासान जारी

कोंकण सीट को लेकर महायुति के भीतर सबसे ज्यादा रस्साकशी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि शिवसेना नेता भरत गोगावले और एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे दोनों ही अपने-अपने बेटों के लिए इस सीट पर दावा कर रहे हैं। इसी वजह से कोंकण सीट का मामला ज्यादा उलझा हुआ माना जा रहा है।

बता दें कि कोंकण के रायगढ़ जिले में संरक्षक मंत्री के पद को लेकर इन दोनों नेताओं के बीच पहले से ही सियासी संघर्ष चल रहा है, जिसके कारण फडणवीस सरकार के गठन के डेढ़ साल बाद भी जिले को संरक्षक मंत्री नहीं मिल पाया है।

एनसीपी ने बढ़ाई सीटों की मांग

बताया जा रहा है कि शुरुआत में सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) केवल एक सीट की मांग कर रही थी, लेकिन अब पार्टी ने तीन सीटों पर दावा ठोक दिया है। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दिल्ली में कहा कि उनकी पार्टी ने तीन सीटों की मांग की है। इससे महायुति के भीतर सीट बंटवारे का पेंच और फंस गया है।

पिछले विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 17 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव हुए। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद राज्य की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई है।

क्या फिर राष्ट्रवादी को मिलेगा वित्त मंत्रालय?

एनसीपी के हिस्से में आए वित्त मंत्रालय को उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सौंपने की मांग जोर पकड़ रही है। दिल्ली में जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा, “मेरे पास अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक मांग नहीं आई है। जब आएगी, तब मैं इस पर बोलूंगा।”

इसी साल 28 जनवरी की सुबह बारामती हवाई पट्टी के पास हुए विमान हादसे में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि, अजित पवार तब राज्य के वित्त मंत्री भी थे, लेकिन सुनेत्रा पवार को यह विभाग नहीं दिया गया। यह महत्वपूर्ण विभाग फडणवीस ने अपने पास रखा और कहा था कि राज्य के बजट सत्र के बाद यह एनसीपी को वापस सौंपा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

एनसीपी की बैठक में हाई-वोल्टेज ड्रामा! भुजबल और तटकरे में बहस, मीटिंग छोड़ निकले पार्थ पवार?
मुंबई
NCP Meeting Maharashtra Politics

खबर शेयर करें:

Published on:

28 May 2026 11:19 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / NCP को वापस मिलेगा अजित दादा का वित्त मंत्रालय? फडणवीस ने तोड़ी चुप्पी, कहा- बात उठेगी तो देखेंगे

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मेरी मां को पिता ने छोड़ दिया’, सौतेली मां सोनी राजदान पर पूजा भट्ट का बयान, बोलीं- वो खुद को दोषी मानती थीं

Pooja Bhatt On Soni Razdan-Mahesh Bhatt
बॉलीवुड

इधर जमानत रद्द हुई तो उधर सुबह-सुबह घर से बाहर निकली ट्विशा शर्मा की सास, आवारा कुत्तों को खिलाया खाना

Twisha Sharma Death Case
मनोरंजन

‘बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया’, ट्विशा शर्मा की सास-पति पर फूटा ममता कुलकर्णी का गुस्सा, बोलीं- प्रेग्नेंट करके गर्भपात करा दिया

Mamata Kulkarni On Twisha Sharma Death News
बॉलीवुड

प्रीति जिंटा का टूटा दिल, पंजाब किंग्स के IPL 2026 से बाहर होने पर हुईं भावुक, बोलींं- फैंस हमेशा खड़े रहे

Preity Zinta Emotional Post On Punjab Kings
बॉलीवुड

‘छोटे भीम ने तो पागल कर दिया’, वैभव सूर्यवंशी की छक्कों की बारिश देख दंग रह गए टीवी स्टार्स

TV Stars On Vaibhav Sooryavanshi Sixes Record
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.