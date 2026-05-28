28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

इधर जमानत रद्द हुई तो उधर सुबह-सुबह घर से बाहर निकली ट्विशा शर्मा की सास, आवारा कुत्तों को खिलाया खाना

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा की मौत मामले में अब सास गिरिबाला की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कोर्ट ने गिरिबाला की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 28, 2026

Twisha Sharma Death Case

Twisha Sharma Death Case (सोर्स- एक्स)

Twisha Sharma Death Case: अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में अब तक कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। अब भी ट्विशा की मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है। उस रात को क्या हुआ था, कैसे ट्विशा की जान गई, फिलहाल सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। इसी बीच ट्विशा की सास गिरिबाला पर गाज गिर गई है, जिसके बाद रिटार्यड जज की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

अंतरिम जमानत हुई रद्द

दरअसल ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला की देर रात 1 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया। यानी अब किसी भी वक्त ट्विशा की सास को जेल जाना पड़ सकता है। इस दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि निचली अदालत ने मामले से जुड़े कई अहम पहलुओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया।

अदालत ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि मृतका के शरीर पर फांसी के निशानों के अलावा छह और चोटों के निशान पाए गए थे। जांच रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि ये चोटें शव को नीचे उतारने या अस्पताल ले जाते समय नहीं लगी थीं। हालांकि, अदालत ने फिलहाल इन चोटों को लेकर कोई ठोस निष्कर्ष देने से इनकार किया।

सुबह-सुबह आवारा कुत्तों को खिलाया खाना

इसी बीच ट्विशा शर्मा की सास सुबह-सुबह करीब 6 बजे अपने भोपाल के घर के बाहर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हुए नजर आईं। इस दौरान वह एक बर्तन में कुत्ते को खाना रखकर मीडिया की ओर देखते हुए घर में चली गईं। हालांकि फिलहाल जमानत याचिका रद्द होने पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सीबीआई की कस्टडी में पति समर्थ

इस केस में अब तक ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। समर्थ ने पहला दावा करते हुए कहा कि 12 मई की शाम ट्विशा पार्लर से वापस घर लौटी थीं। सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी एंट्री दर्ज हुई है। पति समर्थ सिंह के मुताबिक घर लौटने के बाद दोनों ने साथ में वक्त बिताया। दोनों पार्क में घूमने भी गए और फिर घर लौटकर खाना खाया।

इसके अलावा समर्थ ने ये भी दावा किया कि प्रेग्नेंसी के बाद ट्विशा का व्यवहार काफी बदल गया था। उनका कहना है कि ट्विशा खुद को ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा मानती थीं और घरेलू जिंदगी में सहज महसूस नहीं कर पा रही थीं। समर्थ के मुताबिक कई बार इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई। खासतौर पर अजमेर जाने और दिल्ली लौटने को लेकर तनाव बढ़ गया था।









खबर शेयर करें:

Updated on:

28 May 2026 11:07 am

Published on:

28 May 2026 11:05 am

Hindi News / Entertainment / इधर जमानत रद्द हुई तो उधर सुबह-सुबह घर से बाहर निकली ट्विशा शर्मा की सास, आवारा कुत्तों को खिलाया खाना

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया’, ट्विशा शर्मा की सास-पति पर फूटा ममता कुलकर्णी का गुस्सा, बोलीं- प्रेग्नेंट करके गर्भपात करा दिया

Mamata Kulkarni On Twisha Sharma Death News
बॉलीवुड

प्रीति जिंटा का टूटा दिल, पंजाब किंग्स के IPL 2026 से बाहर होने पर हुईं भावुक, बोलींं- फैंस हमेशा खड़े रहे

Preity Zinta Emotional Post On Punjab Kings
बॉलीवुड

‘छोटे भीम ने तो पागल कर दिया’, वैभव सूर्यवंशी की छक्कों की बारिश देख दंग रह गए टीवी स्टार्स

TV Stars On Vaibhav Sooryavanshi Sixes Record
मनोरंजन

Mahesh Pawar Death: 25 साल की उम्र में अभिनेता की हुई मौत, दोस्तों संग ट्रिप पर निकले महेश की SUV खाई में गिरी

Marathi Actor Mahesh Pawar Death News
मनोरंजन

परवीन बाबी के साथ महेश भट्ट के रिश्ते पर बेटी पूजा भट्ट का खुलासा, बोलीं- मेरे पिता हमेशा उनके साथ खड़े रहे

Pooja Bhatt On Parveen Babi Death
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.