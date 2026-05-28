इधर जमानत रद्द हुई तो उधर सुबह-सुबह घर से बाहर निकली ट्विशा शर्मा की सास, आवारा कुत्तों को खिलाया खाना

Twisha Sharma Death Case: अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में अब तक कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। अब भी ट्विशा की मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है। उस रात को क्या हुआ था, कैसे ट्विशा की जान गई, फिलहाल सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। इसी बीच ट्विशा की सास गिरिबाला पर गाज गिर गई है, जिसके बाद रिटार्यड जज की मुश्किलें बढ़ गई हैं।