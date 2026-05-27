एनसीपी की बैठक में हाई-वोल्टेज ड्रामा! भुजबल और तटकरे में बहस, मीटिंग छोड़ निकले पार्थ पवार?

महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर इन दिनों तेज हलचल और अंदरूनी खींचतान की चर्चाएं जोरों पर हैं। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के मुंबई स्थित ‘देवगिरी’ बंगले पर मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई, लेकिन यह बैठक सियासी रणनीति से ज्यादा नेताओं की नाराजगी और टकराव को लेकर चर्चा में आ गई। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिससे पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेद एक बार फिर सामने आ गए।