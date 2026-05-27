‘घर शमशान घाट लगता है’ फूट-फूटकर रोई राखी सावंत, भारती सिंह का भी दुखा दिल, लोग कर रहे कमेंट

Rakhi Sawant emotional cry in Bharti Singh podcast: दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली और हमेशा हंसती-खिलखिलाती दिखने वाली 'ड्रामा क्वीन' राखी सावंत का एक ऐसा रूप सामने आया है, जिसे देख हर किसी की आंखें नम हो गई हैं। अक्सर विवादों और कैमरों के सामने बिंदास रहने वाली राखी अंदर से कितनी अकेली और टूटी हुई हैं, इसका अंदाजा उनके एक इंटरव्यू से लगाया जा सकता है। हाल ही में वह मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में पहुंची, जहां वह अपनी जिंदगी और मां को याद कर लाइव कैमरे के सामने फूट-फूटकर रो पड़ीं। राखी का दर्द देखकर होस्ट भारती सिंह भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाईं और शो का माहौल बेहद गमगीन हो गया।