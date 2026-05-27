CM विजय की राजनीति पर सुरेश गोपी का बड़ा बयान, केरल में TVK की बढ़ती ताकत पर तोड़ी चुप्पी

बता दें, TVK के केरल में विस्तार की खबरों पर सुरेश गोपी ने कहा कि अगर सीएम विजय (CM Vijay) की पार्टी केरल में अपना सफर शुरू करना चाहती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी को आजादी से काम करने और समाज की भलाई में योगदान देने की इजाजत होनी चाहिए। बता दें, TVK पहले से ही वायनाड और पलक्कड़ में एक्टिव है और अब त्रिशूर में भी जिला इकाई शुरू हो गई है। आने वाले महीनों में पार्टी केरल में अपनी पहुंच और बढ़ाने की योजना बना रही है।