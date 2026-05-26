26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

NCP को खल रही अजित दादा की कमी! भाजपा-शिवसेना के कड़े रुख से अपनी ही सीटें बचाना हुआ मुश्किल

Maharashtra Politics: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया है कि महायुति गठबंधन आपसी बातचीत से नासिक, संभाजीनगर और पुणे जैसी सीटों पर जल्द ही एक सर्वसम्मत समाधान निकाल लेगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 26, 2026

Sunetra Pawar Ajit Pawar successor

सुनेत्रा पवार और अजित पवार (Photo: ANI)

महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन महायुति में शामिल भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और सुनेत्रा पवार की एनसीपी के बीच अब तक अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। खासतौर पर पुणे, रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग और परभणी-हिंगोली सीटों को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ता दिख रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महायुति में भाजपा के 12 सीटों पर, शिवसेना के 3 सीटों पर और एनसीपी के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है। हालांकि शिवसेना सात सीटों की मांग कर रही है, जबकि एनसीपी भी कम से कम तीन सीटों पर दावा ठोक रही है। एनसीपी की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि पुणे, हिंगोली-परभणी और रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीटों पर उसका जनाधार मजबूत है, इसलिए ये सीटें उन्हें दी जाएं।

एनसीपी पुणे और रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। ये दोनों सीटें फिलहाल एनसीपी के पास ही हैं। पुणे सीट का प्रतिनिधित्व अनिल भोसले ने किया था, जबकि रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीट से अनिकेत तटकरे विधान परिषद सदस्य रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा और शिवसेना दोनों ही इन सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, जिससे एनसीपी खेमे में असंतोष बढ़ गया है।

एनसीपी का 3 सीटों पर दावा

एनसीपी के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने साफ कहा कि पुणे में एनसीपी के वोटर सबसे ज्यादा हैं और पार्टी का इस सीट पर स्वाभाविक अधिकार बनता है। उन्होंने कहा कि महायुति मिलकर चुनाव लड़ रही है और सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला सामूहिक रूप से होगा। भरणे ने यह भी कहा कि पुणे सीट को लेकर सुनेत्रा पवार जो निर्णय लेंगी, पार्टी उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी।

इसके अलावा, एनसीपी नेताओं का यह भी तर्क है कि अहिल्यानगर (अहमदनगर) सीट भी पहले उन्हीं के पास थी (अरुणकाका जगताप)। अगर भाजपा और शिवसेना अपनी जीती हुई सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, तो अहिल्यानगर सीट भी एनसीपी को ही मिलनी चाहिए, जिस पर वर्तमान में भाजपा ज्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधियों का हवाला देकर दावा कर रही है।

सीएम फडणवीस ने क्या कहा?

महायुति में जारी इस रस्साकशी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ नासिक और छत्रपति संभाजीनगर सीटों को लेकर बातचीत जारी है, जबकि एनसीपी के साथ पुणे सीट पर चर्चा हो रही है। फडणवीस ने भरोसा जताया कि तीनों दल मिलकर जल्द समाधान निकाल लेंगे।

दरअसल, अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी समीकरण बदल गए हैं। 28 जनवरी को बारामती हवाई पट्टी के पास हुए विमान हादसे में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि, अजित पवार की तुलना में सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता अभी सीमित मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसका असर महायुति के भीतर सीट शेयरिंग की बातचीत में दिखाई दे रहा है।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र MLC चुनाव: सीटों के फेर में फंसी महायुति! BJP-शिवसेना-NCP में रस्साकशी, फडणवीस ने संभाला मोर्चा
मुंबई
maharashtra MLC Mahayuti Seat Sharing Dispute

खबर शेयर करें:

Published on:

26 May 2026 04:04 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / NCP को खल रही अजित दादा की कमी! भाजपा-शिवसेना के कड़े रुख से अपनी ही सीटें बचाना हुआ मुश्किल

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Don 3 Controversy के बीच रणवीर सिंह ने चामुंडेश्वरी मंदिर में टेका माथा, सामने आया वीडियो

Ranveer Singh
बॉलीवुड

‘लाफ्टर शेफ्स’ के सेट पर हुआ हादसा, जन्नत जुबैर का जला हाथ, वीडियो देख घबराए फैंस

Laughter Chefs Accident News
मनोरंजन

ट्विशा शर्मा की मौत और दहेज उत्पीड़न पर अभिनेत्री सेलिना जेटली का छलका दर्द, माता-पिता से की खास अपील

Celina Jaitly Emotional on Twisha Sharma death dowry and domestic violence said it not good marriage
बॉलीवुड

Ramakant Dayama Death: दिग्गज अभिनेता रमाकांत दायमा का निधन, को-स्टार शुभांगी लटकर ने दी जानकारी

chak de india actor Ramakant Dayma passes away at 69 co star shubhangi latkar share actor last wish
बॉलीवुड

‘डॉन 3’ विवाद के बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर का किरदार निभाएंगे फरहान अख्तर, आमिर खान की फिल्म में कर सकते हैं काम

Farhan Akhtar May Play Pakistani Cricketer
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.