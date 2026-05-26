NCP को खल रही अजित दादा की कमी! भाजपा-शिवसेना के कड़े रुख से अपनी ही सीटें बचाना हुआ मुश्किल

दरअसल, अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी समीकरण बदल गए हैं। 28 जनवरी को बारामती हवाई पट्टी के पास हुए विमान हादसे में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि, अजित पवार की तुलना में सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता अभी सीमित मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसका असर महायुति के भीतर सीट शेयरिंग की बातचीत में दिखाई दे रहा है।