महाराष्ट्र MLC चुनाव: सीटों के फेर में फंसी महायुति! BJP-शिवसेना-NCP में रस्साकशी, फडणवीस ने संभाला मोर्चा

महाराष्ट्र में विधान परिषद की 17 सीटों के लिए चुनावी बिगुल बजते ही राज्य की राजनीति गरमा गई है। 25 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। इस साल जिन 17 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें भाजपा (BJP) के पास सबसे ज्यादा सात सीटें हैं, जबकि शिवसेना के खाते में पांच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के पास तीन और कांग्रेस के पास दो सीटें हैं। हालांकि बदले राजनीतिक समीकरणों के चलते भाजपा अपने सहयोगी दलों पर हावी होती दिख रही है। बीजेपी ने इस बार 12 सीटों पर दावा ठोक दिया है। हालांकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना सात सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं सुनेत्रा पवार की एनसीपी भी कम से कम तीन सीटें चाहती है, जिसमें रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जैसी अहम सीट शामिल है।