उद्धव ठाकरे को विदर्भ में बड़ा झटका, दिग्गज नेता 250 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर दलबदल और बड़े राजनीतिक उलटफेर का दौर शुरू हो गया है। आगामी चुनावों से ठीक पहले विदर्भ के वाशिम जिले में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट को करारा झटका लगा है। वाशिम के पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख और दिग्गज स्थानीय नेता सुरेश मापारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उद्धव गुट से इस्तीफा देने के महज दो दिन बाद ही उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। उनके साथ जिले के करीब 250 प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी कमल उठा लिया है।