शिवसेना नेता रमेश म्हात्रे की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित डॉक्टरों का इस्तीफा, कहा- गुंडे नजर रख रहे, डर लग रहा

KDMC Shiv Sena corporator Ramesh Mhatre: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली स्थित केडीएमसी (KDMC) के शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना ने नया मोड़ ले लिया है। शिवसेना (शिंदे गुट) पार्षद रमेश म्हात्रे की कथित पिटाई के बाद पीड़ित महिला डॉक्टर ने नौकरी छोड़ दी है। इससे एक दिन पहले उनके सहयोगी पुरुष डॉक्टर ने भी इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने शहर भी छोड़ दिया है। पीड़ित डॉक्टर ने कहा कि वह बेहद डरे हुए हैं और कथित गुंडे उन पर नजर रख रहे हैं। वे बहुत खतरनाक लोग हैं। उधर, घटना के बाद से डॉक्टरों में भारी रोष है और रमेश म्हात्रे की पार्षद सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं।