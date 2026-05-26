करोड़ों की हेरोइन के साथ पंजाबी सिंगर हरबीर सिंह सोहल गिरफ्तार, थार गाड़ी से नकदी भी मिली

संजीव कुमार ने पुलिस रिमांड के दौरान ड्रग्स नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन का पर्दाफाश किया। संजीव ने बताया कि रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान उसकी मुलाकात जतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी से हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने मिलकर बड़े पैमाने पर तस्करी शुरू कर दी। फिलहाल गोल्डी कनाडा में बैठकर इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। गोल्डी के साथ ऑस्ट्रेलिया में बैठा गुरजंत सिंह उर्फ जट्टा भी शामिल है। ये दोनों विदेश से भारत में ड्रग्स की खेप भेजते थे, और पंजाब में सिंगर हरबीर सिंह सोहल अपनी थार गाड़ी से उस माल को अलग-अलग शहरों में ठिकाने लगाता था।