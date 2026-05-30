फरीदाबाद में आज इंटरनेट बंद: अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई के चलते सरकार का फैसला

दरअसल, प्रशासन के पास खुफिया एजेंसियों और फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर से सूचना मिली थी कि अवैध कार्रवाही के दौरान इलाके में हालात बिगड़ने की उम्मीद है। बताया जा रहा था कि कुछ गड़बड़ी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से महौल खराब किया जाएगा। इसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाहें फैलाकर भीड़ इकट्ठा करेंगे और शांति भंग कर सकते हैं।