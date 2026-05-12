Faridabad: कलह और नशे ने ली बाप-बेटे की जान, पिता ने मासूम की हत्या के बाद किया सुसाइड

Faridabad Crime News: जिले के बल्लभगढ़ स्थित दयालपुर गांव में एक पिता की हैवानियत और फिर खुदकुशी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 32 वर्षीय सागर नाम के व्यक्ति ने अपने 6 साल के बेटे रचित की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर बच्चे के शव को अपनी छाती से बांधकर मौत को गले लगा लिया। सागर कोई काम-धंधा नहीं करता था, आर्थिक तंगी के कारण पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट और झगड़ा करता था। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है।