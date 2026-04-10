OYO में दोस्त से मिलने पहुंचा था युवक, थोड़ी ही देर बाद कमरे में मिली लाश, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

वारदात की सूचना मिलते ही सराय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच गई। पुलिस की टीमें होटल वालों से सवाल-जवाब कर रहने के साथ ही आसपास के दुकानदारों और उस वक्त वहां मौजूद चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जांच का सबसे अहम पड़ाव होटल के CCTV कैमरों के फुटेज हैं, जिन्हें पुलिस की टेक्निकल टीम बारीकी से स्कैन कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन कैमरों की फुटेज में कातिल का चेहरा या उसकी भागती हुई परछाई जरूर कैद हुई होगी, जिससे आरोपियों के ठिकाने तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हालांकि हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है।