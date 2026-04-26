कलयुगी मां की करतूत: फरीदाबाद में डेढ़ साल की बेटी को नाले में फेंका, तड़पकर हुई मासूम की मौत; CCTV ने खोला राज

आपको बता दें कि यह घटना पल्ला थाना क्षेत्र के 'बुढ़िया नाले' की है। यहां पर 23 अप्रैल को धीरज नगर और टीटू कॉलोनी के पास से गुजर रहे दो स्कूली बच्चों ने नाले के किनारे लोहे के जाल में एक बच्ची का शव फंसा हुआ देखा। बच्चों ने तुरंत अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्ची की मौत पानी में डूबने के कारण हुई है।