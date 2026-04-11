OYO Murder Case: लड़की के होटल पहुंचते ही आपस में लड़ पड़े चारों युवक, खूनी संघर्ष में एक की चाकू गोदकर हत्या

शुरूआती जांच में पता चला कि एक युवती को लेकर चारों में विवाद शुरू हो हुआ और देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। जैसे ही युवती होटल में पहुंची उसका पीछा करते हुए जानकार रंजीत उर्फ व्यास भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद होटल स्टाफ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और विवाद कर दिया। तभी जीतू ने अपने दोस्त को फोन करके मौके पर बुला लिया। सचिन के पहुंचते ही विवाद और बढ़ गया। रंजीत ने भी अपने साथियों सन्नी और इंद्राज को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।