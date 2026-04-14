14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फरीदाबाद

वेतन वृद्धि लागू न होने पर भड़के 7,500 श्रमिक, नोएडा के बाद पलवल में हाईवे जाम, फरीदाबाद में भी भारी विरोध

Minimum Wage Protest: हरियाणा के पलवल और फरीदाबाद में न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर 7,500 श्रमिकों का प्रदर्शन। पलवल में दिल्ली-आगरा हाईवे जाम, प्रशासन ने 1 अप्रैल से 35% बढ़ी हुई सैलरी देने का दिया भरोसा।

2 min read
Google source verification

फरीदाबाद

image

Imran Ansari

Apr 14, 2026

IANS Photo for representation

Employee Protests: नोएडा में हुए हिंसा के बाद हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में की गई बढ़ोतरी को जमीन पर लागू न होते देख सोमवार को श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा। पलवल और फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों मजदूरों ने काम बंद कर सड़कों पर प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि सरकार की घोषणा के बावजूद कंपनियां इस संबंध में कोई सर्कुलर जारी नहीं कर रही हैं, जिससे उनमें भारी असंतोष है।

पलवल के पृथला में स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब लगभग 3,200 श्रमिकों ने आगरा-दिल्ली हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। करीब दो घंटे तक चले इस चक्काजाम के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी श्रमिकों को हाईवे से हटाया और यातायात सुचारू कराया।

फरीदाबाद में प्रशासन ने दिया आश्वासन

वहीं, फरीदाबाद में भी भारी संख्या में श्रमिक सड़कों पर उतरे। यहां श्रम विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के बीच जाकर उन्हें शांत कराया। अधिकारियों ने श्रमिकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन निश्चित रूप से मिलेगा। फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि सभी उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे श्रमिकों को सरकार की अधिसूचना के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करें ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे।

क्या है विवाद की मुख्य वजह?

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) के हरियाणा महासचिव जय भगवान ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं करने से श्रमिकों में अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने गुरुवार को सभी श्रेणियों के लिए वेतन में 35% की बढ़ोतरी अधिसूचित की थी, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। इससे पहले मानेसर (IMT Manesar) में भी नए श्रम कानूनों के तहत मुआवजे की मांग को लेकर इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखे गए थे।

प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच संवाद की कमी और फैल रही अफवाहों के कारण हुआ है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी रख रहे हैं।

ये भी पढ़ें

‘26 हजार से कम सैलरी नहीं चाहिए’, फैक्ट्री कर्मचारियों को प्रशासन के 11 आश्वासन, शांति की अपील
नोएडा
11 assurances from administration factory workers Noida

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

Published on:

14 Apr 2026 11:42 am

Hindi News / Haryana / Faridabad / वेतन वृद्धि लागू न होने पर भड़के 7,500 श्रमिक, नोएडा के बाद पलवल में हाईवे जाम, फरीदाबाद में भी भारी विरोध

बड़ी खबरें

View All

फरीदाबाद

हरियाणा

ट्रेंडिंग

OYO Murder Case: लड़की के होटल पहुंचते ही आपस में लड़ पड़े चारों युवक, खूनी संघर्ष में एक की चाकू गोदकर हत्या

faridabad red lion oyo hotel murder case sachin murder
फरीदाबाद

OYO में दोस्त से मिलने पहुंचा था युवक, थोड़ी ही देर बाद कमरे में मिली लाश, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

faridabad oyo hotel murder case sachin hospital staff killed by friend
फरीदाबाद

प्रेमी मर रहा था…लाइव देख रही थी प्रेमिका, वीडियो कॉल पर बात करते-करते युवक ने लगाई फांसी

Lover commits suicide on video call in Faridabad
फरीदाबाद

प्रेमिका से चोरी-छिपे मिलने पहुंचा प्रेमी, छोटी बहन ने चाकू मारकर की हत्या; सनसनीखेज वारदात

faridabad ekta vihar youth murder case manav stabbing news
फरीदाबाद

फरीदाबाद में पाक जासूस गिरफ्तार, भेज रहा था संवेदनशील वीडियो-फोटो

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.