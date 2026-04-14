वेतन वृद्धि लागू न होने पर भड़के 7,500 श्रमिक, नोएडा के बाद पलवल में हाईवे जाम, फरीदाबाद में भी भारी विरोध

वहीं, फरीदाबाद में भी भारी संख्या में श्रमिक सड़कों पर उतरे। यहां श्रम विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के बीच जाकर उन्हें शांत कराया। अधिकारियों ने श्रमिकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन निश्चित रूप से मिलेगा। फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि सभी उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे श्रमिकों को सरकार की अधिसूचना के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करें ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे।