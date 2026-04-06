प्रेमी मर रहा था…लाइव देख रही थी प्रेमिका, वीडियो कॉल पर बात करते-करते युवक ने लगाई फांसी

पुलिस और समाचार एजेंसी पीटीआई के मताबिक, मरने वाले युवक की पहचान निखिल (28) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार शाम करीब 5 बजे निखिल अपनी प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। बातचीत के दौरान ही दोनों में किसी बात को लेकर बहस होने लगी। कुछ ही देर में अचानक स्थिति बिगड़ गई और निखिल ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। उसकी प्रेमिका ने उसे रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन वह बेबस होकर स्क्रीन पर सब कुछ देखती रह गई।