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फरीदाबाद

प्रेमी मर रहा था…लाइव देख रही थी प्रेमिका, वीडियो कॉल पर बात करते-करते युवक ने लगाई फांसी

Faridabad: की जवाहर कॉलोनी में 28 साल के निखिल ने प्रेमिका से वीडियो कॉल के दौरान सुसाइड कर लिया। 5 साल पुराने रिश्ते में शादी से इनकार के बाद तनाव में था युवक।

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फरीदाबाद

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Imran Ansari

Apr 06, 2026

Lover commits suicide on video call in Faridabad

फरीदाबाद के युवक ने वीडियो कॉल पर की आत्महत्या

Faridabad Suicide News: हरियाणा के फरीदाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला और दुखद मामला सामने आया है। दरअसल, यहां जवाहर कॉलोनी के रहने वाले एक 28 वर्षीय युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल के दौरान कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। जिस समय युवक यह खौफनाक कदम उठा रहा था, उसकी प्रेमिका फोन के दूसरी तरफ से पूरी घटना को लाइव देख रही थी।

पुलिस और समाचार एजेंसी पीटीआई के मताबिक, मरने वाले युवक की पहचान निखिल (28) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार शाम करीब 5 बजे निखिल अपनी प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। बातचीत के दौरान ही दोनों में किसी बात को लेकर बहस होने लगी। कुछ ही देर में अचानक स्थिति बिगड़ गई और निखिल ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। उसकी प्रेमिका ने उसे रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन वह बेबस होकर स्क्रीन पर सब कुछ देखती रह गई।

5 साल का रिश्ता और शादी से इनकार

वहीं, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस छानबीन की तो पता चला कि निखिल और संजय कॉलोनी की रहने वाली युवती पिछले करीब पांच साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। इतना ही नहीं उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था कि दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी चल रही थी। हालांकि हाल ही में युवती द्वारा शादी से इनकार कर दिए जाने के बाद निखिल गहरे मानसिक तनाव और अवसाद में चला गया था, जिसे इस घटना की प्रमुख वजह माना जा रहा है।

मदद के लिए चीख-पुकार, पर तब तक देर हो चुकी थी

जैसे ही निखिल ने खुदकुशी की कोशिश की, उसकी प्रेमिका ने तुरंत उसके दोस्तों को फोन कर इसकी जानकारी दी और उनसे घर पहुंचने की गुहार लगाई। दोस्त आनन-फानन में निखिल के घर पहुंचे, लेकिन कमरे का दरवाजा खोलने पर उन्हें निखिल मृत अवस्था में मिला। दुर्भाग्यवश जब तक मदद पहुंचती तब तक निखिल की सांसें थम चुकी थीं।

घर में अकेला था निखिल

घटना के समय निखिल घर में बिल्कुल अकेला था। उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था और उसकी मां किसी काम से उज्जैन गई हुई थीं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में प्रेम संबंधों और आत्महत्या के उकसावे सहित सभी पहलुओं से जांच कर रही है। यह घटना सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में मानवीय रिश्तों के बीच बढ़ते तनाव का एक काला चेहरा पेश करती है।

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Updated on:

06 Apr 2026 10:47 am

Published on:

06 Apr 2026 10:46 am

Hindi News / Haryana / Faridabad / प्रेमी मर रहा था…लाइव देख रही थी प्रेमिका, वीडियो कॉल पर बात करते-करते युवक ने लगाई फांसी

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