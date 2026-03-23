फरीदाबाद में पाक जासूस गिरफ्तार, भेज रहा था संवेदनशील वीडियो-फोटो

गाजियाबाद पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह रेलवे स्टेशनों और सुरक्षा बलों के ठिकानों की फोटो तथा लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर उन्हें पाकिस्तान में बैठे एजेंटों तक पहुंचाता था। इन फुटेज के लिए उन्हें 10,000 से 15,000 रुपये तक दिए जाते थे। पुलिस ने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास लगाए गए सोलर‑ऑपरेटेड कैमरे बरामद किए हैं, जिनकी फोरेंसिक जांच की जाएगी। जांच टीमों के अनुसार इन कैमरों का सीधा एक्सेस पाकिस्तान से जुड़ा था और वहां बैठे एजेंट लाइव फुटेज देख रहे थे।