प्रेमिका से चोरी-छिपे मिलने पहुंचा प्रेमी, छोटी बहन ने चाकू मारकर की हत्या; सनसनीखेज वारदात

Faridabad News: इश्क की एक गुपचुप मुलाकात का अंजाम इतना खौफनाक होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। जयपुर से दिल्ली और फिर फरीदाबाद के एकता विहार तक का सफर मानव के लिए मौत का बुलावा साबित हुआ। एक बंद कमरे में शुरू हुई बातचीत पर जब 'नफरत' का पहरा लगा, तो दोस्ती की दहलीज खून से सन गई। अपनी महिला मित्र से मिलने पहुंचे मानव को क्या पता था कि उसकी मौजूदगी की भनक लगते ही घर के अंदर मौत का खूनी खेल शुरू हो जाएगा।