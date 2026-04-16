Women Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक का विपक्ष क्यों कर रहा विरोध, जानें क्यों उठ रहे सवाल

महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण का बिना किसी शर्त के समर्थन करती है। संसद ने 2023 में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया था। सरकार अब जो प्रस्ताव ला रही है, उसका महिला आरक्षण से संबंध नहीं है। यह संशोधन परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों की हेरफेर के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश है। हम ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों की किसी हालत में हिस्सा चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम दक्षिण, उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम और छोटे राज्यों के साथ भी किसी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे।