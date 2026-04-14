लोकसभा में अब 850 सीटें होंगी, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा संविधान संशोधन प्रस्ताव, Article 82(3) हटाने का क्या मतलब?

संविधान कहता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का नया बंटवारा होना चाहिए, लेकिन यह काम लंबे समय से टलता रहा है। 1976 में आपातकाल के दौरान इसे पहले 2000 तक रोका गया, फिर 2001 में इसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। अब हालात बदल रहे हैं। नई संसद भवन (सेंट्रल विस्टा) ज्यादा सांसदों की क्षमता के साथ तैयार है, इसलिए सरकार जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व बढ़ाने की तैयारी में है। यानी सीटें बढ़ाने का रास्ता साफ किया जा रहा है। अब सभी की नजरें 16 अप्रैल से शुरू हो रहे विशेष सत्र पर टिकी हैं, जहां इस बड़े बदलाव पर फैसला हो सकता है।