दिल्ली में अब 11 सांसद और 105 विधायक, जानें कब और कैसे होगा यह बदलाव?

परिसीमन के साथ दिल्ली विधानसभा की सीटें भी 70 से बढ़कर करीब 105 हो सकती हैं। यह बदलाव लोकतंत्र को और समावेशी बनाने की दिशा में जरूरी कदम माना जा रहा है, हालांकि दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह विस्तार उचित प्रतीत होता है।

वहीं, सरकार महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण जल्द से जल्द लागू करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। इसके तहत संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल को बुलाया गया है, जिसमें संविधान संशोधन और संबंधित बिल पेश किए जाएंगे।