ईरान-अमेरिका सीजफायर: दिल्ली छोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए! CM रेखा गुप्ता के इस कदम से सिलेंडर की किल्लत खत्म

सिरसा ने आगे कहा, ‘मैं दिल्ली के सभी नागरिकों को आश्वासन देना चाहता हूं कि गैस की वितरण व्यवस्था पर हम कड़ी नजर रख रहे हैं और जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार आपको समय पर गैस उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।’ बता दें क‍ि रेखा सरकार ने यह फैसला कॉम‍र्श‍ियल स‍िलेंडरों पर ल‍िया है। इससे उन लोगों को फायदा हो सकता है, जो द‍िल्‍ली में उन जगहों पर काम करते हैं जहां स‍िलेंडरों की जरूरत पड़ती है और पर्याप्‍त एलपीजी न म‍िलने की वजह से वे बंदी के कगार पर पहुंच गए थे।