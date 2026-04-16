CBSE 12th Result 2026 Date: कब आएगा सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट? जानिए अपडेट

CBSE 12th Result 2026 Date: बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बार्ड ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी है। मध्यप्रदेश में परीक्षा में 1 लाख 14 हजार 845 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 1 लाख 6 हजार 208 सफल हुए। 10वीं क्लास के रिजल्ट घोषित होते ही सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट्स को भी अपने परीक्षा परिणाम की घोषणा का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। विद्यार्थियों के मन में बार-बार सवाल आ रहा है कि कब तक 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी? कैसे और कहां से 12वीं कक्षा का रिजल्ट चेक कर सकेंगे?