DC vs MI, IPL 2026: सूर्या बने मुंबई इंडियंस के कप्तान, जानें क्यों हार्दिक पंड्या अचानक हुए प्लेइंग 11 से बाहर

Hardik Pandya Update, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आठवें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में अक्षर पटेल ने अपने होम ग्राउंड पर बिना किसी बदलाव के टीम उतारने का फैसला किया है। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हैं। उनकी जगह सूर्यकुमार यादव कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं।