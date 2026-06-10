Hardik Pandya Injured: हार्दिक पंड्या को वनडे सीरीज में खेलने की मिल गई थी मंजूरी, फिर अचानक क्यों हुए बाहर

Team India ODI Squad for Afghanistan Series: भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG ODI Series 2026) के बीच खेले जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) भी बाहर हो गए हैं। इससे पहले विराट कोहली चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। यह टीम इंडिया के लिए दूसरा बड़ा झटका है। दूसरी ओर रोहित शर्मा के भी खेलने पर सस्पेंश बरकरार है और वह भी नहीं खेलते हैं तो टीम इंडिया को एक ही सीरीज में तीन बड़े झटके लग सकते हैं।