IPL 2026: ‘पापा ने जो कर्ज लिए, पहले उसे चुकाऊंगा’, ऑक्शन में मिले 14.20 करोड़ रुपए का क्या करेंगे कार्तिक शर्मा?

कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है (फोटो-IANS)
Kartik Sharma, CSK, Indian Premier league 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन में अनकैप्ड खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी। राजस्थान के विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीद लिया। उनका बेस प्राइज़ मात्र 30 लाख रुपये था, जो इस खरीदारी के साथ करीब 47 गुना बढ़ गया। इसके साथ ही कार्तिक शर्मा आईपीएल इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। उन्होंने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर प्रशांत वीर की बराबरी कर ली, जिन्हें इसी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने ही ठीक 14.20 करोड़ रुपये में ही अपनी टीम में शामिल किया था। प्रशांत वीर का आधार मूल्य भी 30 लाख रुपये था।
19 वर्षीय कार्तिक से हाल ही में पूछा गया कि इतनी बड़ी रकम का वे क्या करेंगे, तो इस युवा खिलाड़ी ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अपने पिता का कर्ज चुकाना होगी। टीवी प्रेजेंटर जतिन सप्रू से बातचीत में कार्तिक ने बताया, “यह रकम जिंदगी बदल देने वाली है। यह मेरी पहली आईपीएल सैलरी है। सबसे पहला काम मैं अपने पिता का 26 लाख रुपये का कर्ज चुकाऊंगा।” हालांकि उन्होंने कर्ज की वजह नहीं बताई, लेकिन यह उनके परिवार के लिए भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।
कार्तिक ने स्वीकार किया कि बोली के दौरान वे भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा, “मैं इतना खुश था कि रोने लगा। बोली शुरू होने से पहले डर लग रहा था कि शायद कोई मुझे न खरीदे, लेकिन जैसे-जैसे बोली बढ़ती गई, मैं खुद को रोक नहीं पाया। बोली खत्म होने के बाद भी मैं रोता रहा। सब लोग जश्न मना रहे थे और मैं खुशी के आंसू बहा रहा था।”
ऑक्शन में कार्तिक के लिए मुंबई इंडियंस ने शुरुआती बोली लगाई, फिर कोलकाता नाइटराइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच तगड़ी होड़ चली। अंत में CSK ने बाजी मार ली। कार्तिक शर्मा के घरेलू करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 8 प्रथम श्रेणी मैचों में 11 पारियों में 43.54 की औसत से 479 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक भी ठोके हैं। लिस्ट-A में 9 मैचों की 8 पारियों में 55.62 की औसत से 445 रन बनाए हैं। यहां भी उन्होंने दो शतक और दो अर्धशतक ठोके हैं। टी20 में कार्तिक ने 12 मैचों की 11 पारियों में 30.36 की औसत से 334 रन हैं। यहां उन्होंने 2 अर्धशतक बनाए हैं।
