IPL 2026: ‘पापा ने जो कर्ज लिए, पहले उसे चुकाऊंगा’, ऑक्शन में मिले 14.20 करोड़ रुपए का क्या करेंगे कार्तिक शर्मा?

Kartik Sharma, CSK, Indian Premier league 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन में अनकैप्ड खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी। राजस्थान के विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीद लिया। उनका बेस प्राइज़ मात्र 30 लाख रुपये था, जो इस खरीदारी के साथ करीब 47 गुना बढ़ गया। इसके साथ ही कार्तिक शर्मा आईपीएल इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। उन्होंने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर प्रशांत वीर की बराबरी कर ली, जिन्हें इसी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने ही ठीक 14.20 करोड़ रुपये में ही अपनी टीम में शामिल किया था। प्रशांत वीर का आधार मूल्य भी 30 लाख रुपये था।