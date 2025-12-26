26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026: ‘पापा ने जो कर्ज लिए, पहले उसे चुकाऊंगा’, ऑक्शन में मिले 14.20 करोड़ रुपए का क्या करेंगे कार्तिक शर्मा?

कार्तिक ने स्वीकार किया कि बोली के दौरान वे भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा, “मैं इतना खुश था कि रोने लगा। बोली शुरू होने से पहले डर लग रहा था कि शायद कोई मुझे न खरीदे, लेकिन जैसे-जैसे बोली बढ़ती गई, मैं खुद को रोक नहीं पाया। बोली खत्म होने के बाद भी मैं रोता रहा। सब लोग जश्न मना रहे थे और मैं खुशी के आंसू बहा रहा था।”

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 26, 2025

Kartik Sharma

कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है (फोटो-IANS)

Kartik Sharma, CSK, Indian Premier league 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन में अनकैप्ड खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी। राजस्थान के विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीद लिया। उनका बेस प्राइज़ मात्र 30 लाख रुपये था, जो इस खरीदारी के साथ करीब 47 गुना बढ़ गया। इसके साथ ही कार्तिक शर्मा आईपीएल इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। उन्होंने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर प्रशांत वीर की बराबरी कर ली, जिन्हें इसी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने ही ठीक 14.20 करोड़ रुपये में ही अपनी टीम में शामिल किया था। प्रशांत वीर का आधार मूल्य भी 30 लाख रुपये था।

सबसे पहले पिता का कर्ज चुकाएंगे कार्तिक

19 वर्षीय कार्तिक से हाल ही में पूछा गया कि इतनी बड़ी रकम का वे क्या करेंगे, तो इस युवा खिलाड़ी ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अपने पिता का कर्ज चुकाना होगी। टीवी प्रेजेंटर जतिन सप्रू से बातचीत में कार्तिक ने बताया, “यह रकम जिंदगी बदल देने वाली है। यह मेरी पहली आईपीएल सैलरी है। सबसे पहला काम मैं अपने पिता का 26 लाख रुपये का कर्ज चुकाऊंगा।” हालांकि उन्होंने कर्ज की वजह नहीं बताई, लेकिन यह उनके परिवार के लिए भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।

बोली के दौरान वे भावुक हो गए थे कार्तिक

कार्तिक ने स्वीकार किया कि बोली के दौरान वे भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा, “मैं इतना खुश था कि रोने लगा। बोली शुरू होने से पहले डर लग रहा था कि शायद कोई मुझे न खरीदे, लेकिन जैसे-जैसे बोली बढ़ती गई, मैं खुद को रोक नहीं पाया। बोली खत्म होने के बाद भी मैं रोता रहा। सब लोग जश्न मना रहे थे और मैं खुशी के आंसू बहा रहा था।”

कार्तिक का करियर

ऑक्शन में कार्तिक के लिए मुंबई इंडियंस ने शुरुआती बोली लगाई, फिर कोलकाता नाइटराइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच तगड़ी होड़ चली। अंत में CSK ने बाजी मार ली। कार्तिक शर्मा के घरेलू करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 8 प्रथम श्रेणी मैचों में 11 पारियों में 43.54 की औसत से 479 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक भी ठोके हैं। लिस्ट-A में 9 मैचों की 8 पारियों में 55.62 की औसत से 445 रन बनाए हैं। यहां भी उन्होंने दो शतक और दो अर्धशतक ठोके हैं। टी20 में कार्तिक ने 12 मैचों की 11 पारियों में 30.36 की औसत से 334 रन हैं। यहां उन्होंने 2 अर्धशतक बनाए हैं।

ये भी पढ़ें

Aus vs Eng: MCG में जोश टंग ने बरपाया कहर, घरेलू एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड
क्रिकेट
Aus vs Eng 4th Test Day 1 Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

Published on:

26 Dec 2025 11:27 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: ‘पापा ने जो कर्ज लिए, पहले उसे चुकाऊंगा’, ऑक्शन में मिले 14.20 करोड़ रुपए का क्या करेंगे कार्तिक शर्मा?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

घरेलू एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

Aus vs Eng 4th Test Day 1 Highlights
क्रिकेट

Aus vs Eng: मिचेल स्टार्क बड़े रिकॉर्ड के करीब, ऐसा करते ही पीछे छूट जाएंगे लायन और कमिंस

क्रिकेट

Aus vs Eng 4th Test: चौथे टेस्‍ट में इंग्लैंड का जबरदस्‍त पलटवार, पहले दिन ही ऑस्‍ट्रेलिया को 152 पर समेटा

Aus vs Eng 4th Test Day 1 Highlights
क्रिकेट

Vijay Hazare Trophy: शतक के करीब पहुंच कर आउट हुए विराट कोहली, रोहित शर्मा गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे

Rohit Sharma and Virat Kohli playing domestic cricket
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी के शेष मैचों से हुए बाहर, जानें वजह

Vaibhav Suryavanshi ruled out
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.