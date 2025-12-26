26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Aus vs Eng: MCG में जोश टंग ने बरपाया कहर, घरेलू एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Aus vs Eng 4th Test Day 1 Highlights: चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन जोश टंग की घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 152 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके साथ ही मेजबान के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 26, 2025

Aus vs Eng 4th Test Day 1 Highlights

रन आउट से बचने का प्रयास करते कैमरून ग्रीन। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

Aus vs Eng 4th Test Day 1 Highlights: चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बनाते हुए उसे 152 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह इंग्लिश टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शुरुआती बढ़त हासिल कर ली। लेकिन, इसके बाद इंग्‍लैंड का भी बुरा हाल है, मेहमान टीम भी अपनी पहली पारी में महज 61 के स्‍कोर पर 4 विकेट गंवा चुकी है। मेजबानों पर जोश टंग ने जमकर कहर बरपाया और अकेले ही आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। इसके साथ ही ऑस्‍ट्रेलिया के नाम एक नही, बल्कि दो शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं।

तीसरी बार घरेलू एशेज टेस्ट में 50 ओवर भी नहीं खेले

2000 के बाद घरेलू एशेज टेस्ट में यह तीसरी बार है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवर के अंदर ऑल आउट हुई है। इससे पहले वह 2010 में इसी मैदान पर 42.5 ओवर में 98 रन बनाकर ढेर हो गई थी। जबकि इसी सीरीज में पर्थ में खेले गए पहले मैच में वह 45.2 ओवर में 132 रनों पर सिमट गई थी।

2000 के बाद से घरेलू एशेज में ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम ऑलआउट टोटल

98 - मेलबर्न, 2010 (हारा)

132 - पर्थ, 2025 (जीता)

138 - एडिलेड, 2017 (जीता)

152 - मेलबर्न, 2025*

155 - होबार्ट, 2022 (जीता)

जोश टंग ने बरपाया कहर

ओपनर ट्रैविस हेड और जेक वेदरल्ड सस्ते में 12 और 10 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि मार्नस लाबुशेन ने मुश्किल से 6 रन बनाए, क्योंकि गस एटकिंसन और जोश टंग को काफी स्विंग मिल रही थी। स्टीव स्मिथ ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 9 रन पर आउट हो गए, जब टंग ने उनका मिडिल स्टंप उखाड़ दिया।

लंच के बाद उस्मान ख्वाजा (29), एलेक्स कैरी (20) और कैमरन ग्रीन (17) ने थोड़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन फिर आउट हो गए। नेसर ने 35 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन टंग ने घातक गेंदबाजी करते हुए 45 रन देकर पांच विकेट लिए। इस तरह ऑस्‍ट्रेलिया की टीम सिर्फ 45.2 ओवर में 152 पर ऑलआउट हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

26 Dec 2025 11:05 am

Published on:

26 Dec 2025 11:04 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Aus vs Eng: MCG में जोश टंग ने बरपाया कहर, घरेलू एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026: ‘पापा ने जो कर्ज लिए, पहले उसे चुकाऊंगा’, ऑक्शन में मिले 14.20 करोड़ रुपए का क्या करेंगे कार्तिक शर्मा?

Kartik Sharma
क्रिकेट

Aus vs Eng: मिचेल स्टार्क बड़े रिकॉर्ड के करीब, ऐसा करते ही पीछे छूट जाएंगे लायन और कमिंस

क्रिकेट

Aus vs Eng 4th Test: चौथे टेस्‍ट में इंग्लैंड का जबरदस्‍त पलटवार, पहले दिन ही ऑस्‍ट्रेलिया को 152 पर समेटा

Aus vs Eng 4th Test Day 1 Highlights
क्रिकेट

Vijay Hazare Trophy: शतक के करीब पहुंच कर आउट हुए विराट कोहली, रोहित शर्मा गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे

Rohit Sharma and Virat Kohli playing domestic cricket
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी के शेष मैचों से हुए बाहर, जानें वजह

Vaibhav Suryavanshi ruled out
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.