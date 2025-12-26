Aus vs Eng: MCG में जोश टंग ने बरपाया कहर, घरेलू एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Aus vs Eng 4th Test Day 1 Highlights: चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बनाते हुए उसे 152 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह इंग्लिश टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शुरुआती बढ़त हासिल कर ली। लेकिन, इसके बाद इंग्‍लैंड का भी बुरा हाल है, मेहमान टीम भी अपनी पहली पारी में महज 61 के स्‍कोर पर 4 विकेट गंवा चुकी है। मेजबानों पर जोश टंग ने जमकर कहर बरपाया और अकेले ही आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। इसके साथ ही ऑस्‍ट्रेलिया के नाम एक नही, बल्कि दो शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं।