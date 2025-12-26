Aus vs Eng: MCG में जोश टंग ने बरपाया कहर, घरेलू एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

रन आउट से बचने का प्रयास करते कैमरून ग्रीन। (फोटो सोर्स: espncricinfo)
Aus vs Eng 4th Test Day 1 Highlights: चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बनाते हुए उसे 152 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह इंग्लिश टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शुरुआती बढ़त हासिल कर ली। लेकिन, इसके बाद इंग्लैंड का भी बुरा हाल है, मेहमान टीम भी अपनी पहली पारी में महज 61 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा चुकी है। मेजबानों पर जोश टंग ने जमकर कहर बरपाया और अकेले ही आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के नाम एक नही, बल्कि दो शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं।
2000 के बाद घरेलू एशेज टेस्ट में यह तीसरी बार है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवर के अंदर ऑल आउट हुई है। इससे पहले वह 2010 में इसी मैदान पर 42.5 ओवर में 98 रन बनाकर ढेर हो गई थी। जबकि इसी सीरीज में पर्थ में खेले गए पहले मैच में वह 45.2 ओवर में 132 रनों पर सिमट गई थी।
98 - मेलबर्न, 2010 (हारा)
132 - पर्थ, 2025 (जीता)
138 - एडिलेड, 2017 (जीता)
152 - मेलबर्न, 2025*
155 - होबार्ट, 2022 (जीता)
ओपनर ट्रैविस हेड और जेक वेदरल्ड सस्ते में 12 और 10 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि मार्नस लाबुशेन ने मुश्किल से 6 रन बनाए, क्योंकि गस एटकिंसन और जोश टंग को काफी स्विंग मिल रही थी। स्टीव स्मिथ ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 9 रन पर आउट हो गए, जब टंग ने उनका मिडिल स्टंप उखाड़ दिया।
लंच के बाद उस्मान ख्वाजा (29), एलेक्स कैरी (20) और कैमरन ग्रीन (17) ने थोड़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन फिर आउट हो गए। नेसर ने 35 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन टंग ने घातक गेंदबाजी करते हुए 45 रन देकर पांच विकेट लिए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 45.2 ओवर में 152 पर ऑलआउट हो गई।
