CSK के फैंस के लिए बुरी खबर, चोट के चलते बाहर हुए MS Dhoni, शुरुआती 2 हफ्ते नहीं खेल पाएंगे IPL 2026

महेंद्र सिंह धोनी (Photo - IANS)
MS Dhoni ruled out: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2026 (IPL 2026) में अपना अभियान शुरू करेगी। इससे पहले पांच बार की चैंपियन सीएसके को एक बड़ा झटका लगा है। टीम ने शनिवार 28 मार्च को घोषणा की है कि भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के इलाज के लिए रिहैब से गुजर रहे हैं, जिसके चलते वह इस सीजन के शुरुआती दो हफ्ते नहीं खेल पाएंगे।
आईपीएल 2026 के दो हफ्ते मिस करने का मतलब है कि 44 वर्षीय एमएस धोनी 11 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स या फिर 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वापसी कर सकते हैं। फिलहाल माही पिंडली की चोट से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। इसकी जानकारी चेन्नई सुपर किंग्स के आधिकारिक एक्स अकाउंट से शनिवार सुबह ट्वीट करके दी गई है।
एमएस धोनी की गैरमौजूदगी में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन को सौंपी जा सकती है, जिन्हें टीम में भारत के पूर्व कप्तान का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। सैमसन को पिछले दिसंबर में आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले टीम में शामिल किया गया था। सीएसके ने उन्हें अपनी टीम में लाने के लिए रवींद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड किया था।
अगस्त 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी धोनी सिर्फ आईपीएल में खेलते नजर आते हैं। पिछले सीजन में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सभी 14 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 24.5 की औसत और 135.17 के स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाए। सीजन की शुरुआत में नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा, तो धोनी ने ही टीम की कमान संभाली थी।
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2025 का सीजन भुला देने वाला रहा। वे 14 मैचों में सिर्फ चार जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर रहे। इस सीजन में धोनी का कोई भी मैच खेलना, उन्हें आईपीएल इतिहास का सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बना देगा। इस मामले में वह मुंबई इंडियंस के पूर्व लेग-स्पिनर प्रवीण तांबे का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।
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