CSK के फैंस के लिए बुरी खबर, चोट के चलते बाहर हुए MS Dhoni, शुरुआती 2 हफ्ते नहीं खेल पाएंगे IPL 2026

MS Dhoni ruled out: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2026 (IPL 2026) में अपना अभियान शुरू करेगी। इससे पहले पांच बार की चैंपियन सीएसके को एक बड़ा झटका लगा है। टीम ने शनिवार 28 मार्च को घोषणा की है कि भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के इलाज के लिए रिहैब से गुजर रहे हैं, जिसके चलते वह इस सीजन के शुरुआती दो हफ्ते नहीं खेल पाएंगे।