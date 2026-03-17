Sanju Samson on joining CSK: भारत को टी20 वर्ल्ड कप खिताब जिताने के बाद अब संजू सैमसन आईपीएल (IPL 2026) में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की जर्सी पहनकर मैदान में उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केरल के इस दाएं हाथ के बल्लेबाज को पिछले साल राजस्थान रॉयल्स ने 18 करोड़ रुपये में सीएसके को ट्रेड कर दिया था। उस समय रॉयल्स के मैनेजमेंट ने बताया था कि सैमसन ने टूर्नामेंट के 2025 सीजन के बीच में ही फ्रेंचाइजी छोड़ने का अपना इरादा साफ कर दिया था। हालांकि, खुद संजू ने सार्वजनिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा।