दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर से वैभव सूर्यवंशी के बारे में पूछा ऐसा सवाल; सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

मनु ने इस सवाल पर कोई नाराजगी नहीं जताई। उन्होंने शांत और सकारात्मक तरीके से जवाब दिया और युवा खिलाड़ियों को सही गाइडेंस की अहमियत पर जोर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए। प्लेटफॉर्म X पर कई यूजर्स ने लिखा कि ओलंपिक मेडलिस्ट को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जा रहा है। एक बार फिर क्रिकेट को अन्य खेलों से ज्यादा महत्व दिए जाने का आरोप लगाया गया। लोगों का कहना है कि दूसरे खेलों को हमेशा दूसरे पायदान पर रखा जाता है।