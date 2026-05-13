चरम पर पहुंचा IPL का रोमांच! 16 अंक हासिल करने वाली GT अभी भी हो सकती है प्लेऑफ्स से बाहर, जानें कैसे

अगर बात गुजरात टाइटंस की करें, तो टीम भले ही 16 अंक हासिल कर चुकी है, लेकिन अभी भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है। हालांकि, इसके लिए गुजरात टाइटंस को बेहद खराब प्रदर्शन करना होगा। अगर गुजरात अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हार जाती है, जो उसे केकेआर और सीएसके के खिलाफ खेलने हैं, तो उसके 16 अंक ही रह जाएंगे। ऐसे में अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अपने बचे हुए तीन मुकाबलों में से दो भी जीत लेती है, तो उसके 18 अंक हो जाएंगे और वह गुजरात से आगे निकल जाएगी। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद भी अगर अपने दोनों मुकाबले जीत लेती है, तो उसके भी 18 अंक हो जाएंगे।