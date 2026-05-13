8 मैच जीतने के बावजूद GT को नहीं मिला प्लेऑफ्स का टिकट, जानें कितने मैच जीतकर अंतिम 4 में पहुंचेंगी टीमें

आपको बता दें कि आईपीएल में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आमतौर पर 16 अंक काफी माने जाते हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस ने इस जादुई आंकड़े को छूने के बावजूद अभी तक अंतिम चार में जगह पक्की नहीं की है। दरअसल, प्लेऑफ की रेस में गुजरात के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru), सनराइजर्स हैदराहबाद (Sunrisers Hyderabad), पंजाब किंग्स (Punjab Kings), चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीमें भी शामिल हैं। इसके अलावा (Delhi Capitals) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की उम्मीदें भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी संभावनाएं काफी कम हैं।