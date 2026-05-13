IPL 2026 Points Table Update: टॉप पर GT, लेकिन पर्पल और ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे कौन

IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 में अब तक 56 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स को छोड़कर सभी टीमों ने 11 या उससे अधिक मैच खेल लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 10 में से 4 मैच जीतकर 8वें स्थान पर है, जबकि गुजरात टाइटंस ने मंगलवार की रात को सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त देने के बाद अंक तालिका में पहले स्थान पर जगह पक्की कर ली है। हालांकि अब तक सिर्फ लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस ही प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हुई हैं। बाकी 8 टीमों में से कोई भी 4 टीम अगले दौर में जगह बना सकती हैं।